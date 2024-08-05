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7 августа, 09:34
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В этом году в Элисте будет установлено 14 новых детских игровых и спортивных площадок

В этом году в Элисте будет установлено 14 новых детских игровых и спортивных площадок

Работы будут проводиться в рамках государственной программы «Управление государственными финансами Республики». Уже начались подготовительные мероприятия на объектах - устройство бетонного и резинового покрытия с окрашенной крошкой.

Площадки появятся на улицах Горького, 8 Марта, в Южном районе, в микрорайонах и жилой группе «Элеватор» - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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