В этом году в Элисте будет установлено 14 новых детских игровых и спортивных площадок

Работы будут проводиться в рамках государственной программы «Управление государственными финансами Республики». Уже начались подготовительные мероприятия на объектах - устройство бетонного и резинового покрытия с окрашенной крошкой.

Площадки появятся на улицах Горького, 8 Марта, в Южном районе, в микрорайонах и жилой группе «Элеватор» - сообщили в пресс-службе регионального правительства.