В этом году в Элисте будет установлено 14 новых детских игровых и спортивных площадок
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Работы будут проводиться в рамках государственной программы «Управление государственными финансами Республики». Уже начались подготовительные мероприятия на объектах - устройство бетонного и резинового покрытия с окрашенной крошкой.
Площадки появятся на улицах Горького, 8 Марта, в Южном районе, в микрорайонах и жилой группе «Элеватор» - сообщили в пресс-службе регионального правительства.