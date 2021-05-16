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10 июня, 21:31
НовостиСтроительство

В этом году будет введено 92 тысячи квадратных метров жилья

В этом году будет введено 92 тысячи квадратных метров жилья

План выполнен чуть более, чем на 40%. Основная доля приходится на индивидуальное строительство. Связано это с введением упрощенной системы регистрации. Об этом на брифинге сообщил профильный министр Виктор Джанжиев.

Кроме того, в рамках подпрограммы «Стимул» Калмыкии выделены субсидии на строительство подводящих инженерных сетей. Почти 185 миллионов - для малоэтажек на западе Элисты, более 18 миллионов - для комплексной застройки по улице Правды.

Что касается программы индивидуального развития региона, то ею предусмотрено возведение Центра социального обслуживания и госпиталя для ветеранов.

Также, по данным Джанжиева, до конца года приведут в порядок более 128 километров дорожной сети по 26 объектам. На многих – уже ведутся работы. В сфере воздушного транспорта – регион нацелен на развитие аэропортной системы.

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