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24 июня, 09:50
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В этом году 20 детей-сирот будут обеспечены жильем – сообщили в региональном Правительстве

В этом году 20 детей-сирот будут обеспечены жильем – сообщили в региональном Правительстве

За первое полугодие его уже получили 4 жителей. Все они имели соответствующий статус льготника. Один из них принимал участие в специальной военной операции и получил преимущественное право на получение квартиры. Кроме того, в текущем году начато строительство двух восьмиквартирных домов, предназначенных для этой категории граждан.

Обеспечение жильем - приоритетная задача, которая последовательно реализуется в регионе – заявляет Глава Калмыкии Бату Хасиков.

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