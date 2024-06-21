В этом году 20 детей-сирот будут обеспечены жильем – сообщили в региональном Правительстве

За первое полугодие его уже получили 4 жителей. Все они имели соответствующий статус льготника. Один из них принимал участие в специальной военной операции и получил преимущественное право на получение квартиры. Кроме того, в текущем году начато строительство двух восьмиквартирных домов, предназначенных для этой категории граждан.

Обеспечение жильем - приоритетная задача, которая последовательно реализуется в регионе – заявляет Глава Калмыкии Бату Хасиков.