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27 января, 15:20
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В эти минуты в Элисте продолжается акция, организованная региональным штабом «Волонтеры Победы»

В эти минуты в Элисте продолжается акция, организованная региональным штабом «Волонтеры Победы»

Она посвящена 78-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Блокадный хлеб, весом в 125 граммов и карточки – это и символ мужества, и напоминание о героизме 2,5 миллионов мирных жителей, переживших голод и суровые зимние месяцы. Элистинцы чтят память тех, кто ценою жизни отстоял город-герой. И не желают повторения трагических событий 1941-1945 годов.  

Памятные мероприятия пройдут сегодня и в районах республики.

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