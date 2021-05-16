В эти дни в Элисту съехались творческие коллективы из разных уголков нашей страны

Они примут участие в торжествах, посвящённых Дню России 12 июня. Наш корреспондент Элла Хаптаханова встретилась с некоторыми из них и заглянула на их репетиционные площадки.

Для этногруппы «Айархаан» из Якутска самое важное перед концертом – проверить звук. Самобытный, уникальный инструмент хомус, на котором исполняют свою программу артисты – впитал в себя ментальную сущность этого северного народа. Саха считают себя частью природы, а звук хомуса созвучен космогенному представлению якутов о строении мира. Для игры на этом инструменте важно виртуозное владение голосовыми связками и дыханием.

Этот коллектив работает в, так называемом, авангардном якутском стиле. Благодаря им, древний инструмент получил новое дыхание. Альбина Дегтярёва со своим коллективом у нас впервые. А вот у артистов из Донецкой народной республики с Калмыкией давние связи. Они бывали здесь в далёком 1986 году. Государственный заслуженный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» скоро отметит свой 85-летие. Ему рукоплескали зрители Бельгии, Франции, Греции, Канады, США, Испании, Италии, Южной Кореи, Сирии, Бразилии, Китая. Он желанный гость на самых известных российских фестивалях и площадках. А новую программу знаменитого коллектива жители Калмыкии увидят, благодаря усилиям Петра Надбитова. Имя легенды танца хорошо известно в Донецкой республике, как и во всем мире.