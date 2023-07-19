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20 июля, 14:26
НовостиСтроительство

В эти дни полным ходом идут работы по строительству здания Центра культурного развития

В эти дни полным ходом идут работы по строительству здания Центра культурного развития

Он разместится по адресу ул. Джангара, 20, где ранее располагался Республиканский Дом народного творчества. Новый объект культуры планируется построить до конца следующего года в рамках реализации Национального проекта «Культура».

Стоимость проекта составит 175,5 млн. руб. Как нам сообщили в пресс-службе регионального минкульта, с появлением центра откроются новые возможности для досуга и образования людей, это даст возможность всем желающим реализовать творческие инициативы.

Здесь можно будет посетить культурно-массовые мероприятия, мастер-классы, выставки, кружки, кинопоказы, творческие встречи и многое другое. В новом здании ЦКР разместится Республиканский Дом народного творчества и государственный детский ансамбль «Тюльпанчик».

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