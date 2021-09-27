18 октября, 10:21
В Элистинской многопрофильной гимназии открыли виртуальный методический музей имени Пюрви Эрдниева
К 100-летию создателя технологии укрупнения дидактических единиц, члена Российской академии образования Пюрви Эрдниева в Элистинской многопрофильной гимназии открыли виртуальный методический музей.
Как отметил директор учреждения Клим Насунов, проведена колоссальная работа, в рамках которой педагоги и школьники оцифровали десятки трудов академика, автора многочисленных публикаций, а также целого ряда монографий и учебных пособий.
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