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18 октября, 10:21
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В Элистинской многопрофильной гимназии открыли виртуальный методический музей имени Пюрви Эрдниева

В Элистинской многопрофильной гимназии открыли виртуальный методический музей имени Пюрви Эрдниева

 

К 100-летию создателя технологии укрупнения дидактических единиц, члена Российской академии образования Пюрви Эрдниева в Элистинской многопрофильной гимназии открыли виртуальный методический музей.

Как отметил директор учреждения Клим Насунов, проведена колоссальная работа, в рамках которой педагоги и школьники оцифровали десятки трудов академика, автора многочисленных публикаций, а также целого ряда монографий и учебных пособий.

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