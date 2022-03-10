В Элисте завершились Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Алины Макаренко

В этом году впервые им придали статус федеральных. Более полутысячи спортсменок из 24 регионов страны отстаивали на ковре Ойрат Арены звания кандидатов и мастеров спорта.

Сегодня состоялось торжественное закрытие праздника грации и силы. По итогам двух дней, обладателями призов Олимпийской чемпионки Алины Макаренко стали трое представительниц Калмыкии. Серебро завоевала Ирина Водопьянова, 4 и 5 места заняли две Карины - Анджукаева и Маштадулова. Сборная республики поднялась на высшую ступень пьедестала.