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14 апреля, 19:52
НовостиСпорт

В Элисте завершились Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Алины Макаренко

В этом году  впервые им придали статус федеральных. Более полутысячи спортсменок из 24 регионов страны отстаивали на ковре Ойрат Арены звания кандидатов и мастеров спорта.

Сегодня состоялось торжественное закрытие праздника грации и силы. По итогам двух дней, обладателями призов Олимпийской чемпионки Алины Макаренко стали трое представительниц Калмыкии. Серебро завоевала Ирина Водопьянова, 4 и 5 места заняли две Карины -  Анджукаева и Маштадулова. Сборная республики поднялась на высшую ступень пьедестала.

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