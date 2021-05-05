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19 мая, 16:49
НовостиКриминал

В Элисте задержали водителя, сбившего двух подростков

Об этом сообщают сегодня в пресс-службе ГИБДД по Калмыкии. Им оказался 62-летний житель Ростовской области. 17 мая, двигаясь с юга на север по улице Джангар, он совершил наезд на двоих несовершеннолетних, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места аварии. В результате происшествия подростки с телесными повреждениями обратились за медпомощью в травмпункт.

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