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25 февраля, 19:07
НовостиСтроительствоОбразованиеСпорт

В Элисте ввели в строй еще один спортивный объект

В Элисте ввели в строй еще один спортивный объект

Сегодня состоялась церемония открытия физкультурно-оздоровительный комплекса на территории школы №4. Современная спортплощадка возведена в рамках инвестпроекта. Теперь у школьников появилась баскетбольная, волейбольная, футбольная площадки. Также есть возможность заниматься на тренажерах.

 Сегодня гостям школы они продемонстрировали спортивные способности. Многие победители и призеры всероссийских состязаний.  Строительство долгожданного объекта позволит ребятам добиваться успехов в спорте,  приобщиться к активному образу жизни, отметили те, кто принял участие в сегодняшнем спортивном празднике. В этом году еще в одной столичной школе будет построен социально-значимый объект, которого так ждут мальчишки и девчонки. 

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