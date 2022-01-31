В Элисте ввели в строй еще один спортивный объект

Сегодня состоялась церемония открытия физкультурно-оздоровительный комплекса на территории школы №4. Современная спортплощадка возведена в рамках инвестпроекта. Теперь у школьников появилась баскетбольная, волейбольная, футбольная площадки. Также есть возможность заниматься на тренажерах.

Сегодня гостям школы они продемонстрировали спортивные способности. Многие победители и призеры всероссийских состязаний. Строительство долгожданного объекта позволит ребятам добиваться успехов в спорте, приобщиться к активному образу жизни, отметили те, кто принял участие в сегодняшнем спортивном празднике. В этом году еще в одной столичной школе будет построен социально-значимый объект, которого так ждут мальчишки и девчонки.