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25 ноября, 13:37
НовостиСобытиеКриминал

В Элисте утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Элистинец предстанет перед судом за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

В Элисте утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Элистинец предстанет перед судом за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

По версии следствия, в июне 2024 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения толкнул сотрудника полиции, отчего тот упал и ударился об асфальтовое покрытие. Представитель власти получил телесное повреждение, которое расценивается как средней тяжести вред, причиненный здоровью человека. Уголовное дело направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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