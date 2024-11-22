В Элисте утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Элистинец предстанет перед судом за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

По версии следствия, в июне 2024 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения толкнул сотрудника полиции, отчего тот упал и ударился об асфальтовое покрытие. Представитель власти получил телесное повреждение, которое расценивается как средней тяжести вред, причиненный здоровью человека. Уголовное дело направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.