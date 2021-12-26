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20 января, 15:48
НовостиЗдравоохранение

В Элисте участились случаи заболевания ОРВИ и COVID-19 среди детей

В Элисте участились случаи заболевания ОРВИ и COVID-19 среди детей

Об этом сегодня сообщила главный врач Республиканской детской больницы Светлана Манджиева в прямом эфире в инстаграм. О сложной эпидситуации свидетельствует статистика.

На сегодня количество детей с диагнозом ОРВИ – более 280, COVID-19 – 247, из них трое госпитализированы.

В этой связи, усилена работа фильтр-боксов. Их на сегодня пять: 2 на территории 8 микрорайона, еще столько же - по улице Ленина и один – на Рокчинского.

Кроме того, до 20 увеличено количество бригад неотложной помощи, из них «ковидных» - 12.

Также усилена работа колл-центров. Из 13 планируемых на прямой линии с населением – 10. Общая мощность обслуживаемых звонков в сутки - не менее двух с половиной тысяч.

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