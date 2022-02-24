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30 марта, 13:02
НовостиГород

В Элисте стартует месячник благоустройства

В Элисте стартует месячник благоустройства

Уже со 2 апреля в столице вновь организуют субботники по приведению в надлежащий вид общественных территорий.

Каждую неделю, по пятницам на улицы Элисты для уборки сухостоя, веток, мусора будут выходить трудовые коллективы организаций и предприятий. К ним присоединятся местные жители, школьники, студенты.

Региональным оператором «СпецАТХ» заключен договор об обеспечении бесплатного приема мусора в период проведения работ.

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