В Элисте стартует месячник благоустройства

Уже со 2 апреля в столице вновь организуют субботники по приведению в надлежащий вид общественных территорий.

Каждую неделю, по пятницам на улицы Элисты для уборки сухостоя, веток, мусора будут выходить трудовые коллективы организаций и предприятий. К ним присоединятся местные жители, школьники, студенты.

Региональным оператором «СпецАТХ» заключен договор об обеспечении бесплатного приема мусора в период проведения работ.