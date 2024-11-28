30 ноября, 07:56
В Элисте состоялся республиканский конкурс волонтерских агитбригад «Живи, твори, мечтай».
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В нем приняли участие 14 команд общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования Республики Калмыкия.
Конкурс проводился в целях формирования негативного отношения к незаконному употреблению наркотических средств, психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений.
По итогам конкурса в возрастной категории 13-15 лет победителями стали команды Городовиковская СОШ № 2, Ергенинская СОШ Кетченеровского района. В старшей группе 16-17 лет 1 место присуждено команде Городовиковская СОШ № 3.
Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия