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30 ноября, 07:56
НовостиМолодёжная политикаСобытие

В Элисте состоялся республиканский конкурс волонтерских агитбригад «Живи, твори, мечтай».

В Элисте состоялся республиканский конкурс волонтерских агитбригад «Живи, твори, мечтай».

В нем приняли участие 14 команд общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования Республики Калмыкия.

Конкурс проводился в целях формирования негативного отношения к незаконному употреблению наркотических средств, психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений.

По итогам конкурса в возрастной категории 13-15 лет победителями стали команды Городовиковская СОШ № 2, Ергенинская СОШ Кетченеровского района. В старшей группе 16-17 лет 1 место присуждено команде Городовиковская СОШ № 3.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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