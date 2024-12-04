В Элисте состоялось заседание регионального штаба по завершению строительства и реконструкции социально значимых объектов в республике.

Одна из ключевых тем заседания - реализация проектов по обеспечению качественным водоснабжением. Руководители органов исполнительной власти и главы трех районов – заказчиков и распорядителей бюджетных средств представили отчеты о ходе строительно-монтажных работ. Это большой комплекс объектов – строительство станции водоподготовки в г. Лагань, водозабора и сооружений водоподготовки в п. Цаган Аман, строительство станции водоочистки и реконструкция объектов водоснабжения в с. Троицкое.

Также обсуждалась реализация других масштабных проектов республики. В частности, Центра гериатрии, нового здания Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения и т.д.

Кроме того, при поддержке министерства экономического развития РФ в этом году активно ведется строительство агропромышленного парка РК вблизи Элисты на площади 10 гектаров.

Реализация ИПР Калмыкии на 2020-2024 годы направлена на снятие инфраструктурных ограничений, ускоренное развитие реальной экономики и социального сектора.

Как подчеркнула на заседании штаба Гиляна Босхомджиева, правительство республики продолжает усиленно работать над решением важных инфраструктурных задач, нацеленных на диверсификацию региональной экономики, стремясь улучшить качество жизни жителей Калмыкии.

Фото: Правительство Республики Калмыкия