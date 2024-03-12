14 марта, 12:03
В Элисте состоялась встреча с представителями регионального минэка, центра мой бизнес, фонда развития республики, с ветеранами боевых действий, с членами семей погибших участников СВО
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Сотрудники ведомства рассказали о возможностях предпринимательства в Калмыкии, открытия собственного бизнеса и проконсультировали по мерам поддержки. В ходе встречи были озвучены и предложения. Как подчеркнул замминистра экономики и торговли Калмыкии Санал Кекеев, работа в этом направлении будет продолжена.