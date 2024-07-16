18 июля, 16:28
 36 °C
96,3
88,09
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 июля, 12:21
НовостиСобытие

В Элисте состоялась встреча с победителями соревнований «Школа безопасности» Южного федерального округа

В Элисте состоялась встреча с победителями соревнований «Школа безопасности» Южного федерального округа

Сотрудники МЧС России по Калмыкии приняли участие в торжественной встрече с представителями Ергенинской школы им. Л.О. Инджиева Кетченеровского района, которые заняли первое место на состязаниях по основам безопасности жизнедеятельности.

Ребят поздравили с отличным результатом и наградили дипломами и памятными призами, а также пожелали удачи в предстоящих Всероссийских соревнованиях, которые состоятся в городе Екатеринбург с 1 по 10 августа.

Фото: МЧС Калмыкии

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия