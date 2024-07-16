В Элисте состоялась встреча с победителями соревнований «Школа безопасности» Южного федерального округа
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Сотрудники МЧС России по Калмыкии приняли участие в торжественной встрече с представителями Ергенинской школы им. Л.О. Инджиева Кетченеровского района, которые заняли первое место на состязаниях по основам безопасности жизнедеятельности.
Ребят поздравили с отличным результатом и наградили дипломами и памятными призами, а также пожелали удачи в предстоящих Всероссийских соревнованиях, которые состоятся в городе Екатеринбург с 1 по 10 августа.
Фото: МЧС Калмыкии