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26 октября, 10:46
НовостиСобытиеРелигия

В Элисте состоялась встреча духовенства Казанского кафедрального собора с участниками спецоперации

В Элисте состоялась встреча духовенства Казанского кафедрального собора с участниками спецоперации

Она первая в рамках проекта, который запускают межрелигиозный совет Калмыкии и филиал фонда «Защитники Отечества» по поддержке тех, кто в зоне СВО и членов их семей. По их признанию, там, на линии соприкосновения, все по-другому. Духовная помощь и поддержка крайне необходимы.

Теперь священнослужители религиозных общин Калмыкии чаще будут встречаться с подопечными фонда. Старт проекта « Пастырские встречи» приурочен к празднованию Дня народного единства.

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