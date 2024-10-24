В Элисте состоялась встреча духовенства Казанского кафедрального собора с участниками спецоперации

Она первая в рамках проекта, который запускают межрелигиозный совет Калмыкии и филиал фонда «Защитники Отечества» по поддержке тех, кто в зоне СВО и членов их семей. По их признанию, там, на линии соприкосновения, все по-другому. Духовная помощь и поддержка крайне необходимы.

Теперь священнослужители религиозных общин Калмыкии чаще будут встречаться с подопечными фонда. Старт проекта « Пастырские встречи» приурочен к празднованию Дня народного единства.