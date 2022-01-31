В Элисте состоялась церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы №4

Строительство долгожданного объекта позволит ребятам добиваться успехов в спорте, приобщиться к активному образу жизни. На спортивном празднике побывала наш корреспондент Ольга Эняева.

О таком футбольном поле ученики четвертой школы мечтали давно. До этого дня мальчишки гоняли мяч на пустыре, где после дождя – падали, разбивали колени о камни. Теперь, по словам Владимира Михаленко, все радует глаз.

Не скрывает эмоции и Савгыр Намысов. Он готовится к поступлению в правоохранительные органы, а потому – много времени уделяет спортивным занятиям. Первое, на что обращает внимание Савгыр, - оборудование, которым оснащены все площадки.

По словам учителя физкультуры Виктора Дорджиева, созданные современные условия, это стимул для новых побед. Успехи юных спортсменов – воспитанников школы - отмечены наградами самых престижных соревнований, проводимых как в республике, так и за ее пределами

В этом году еще в одной столичной школе появится социально-значимый объект, которого так ждут мальчишки и девчонки. Реконструкция спортивной площадки Элистинской классической гимназии будет произведена в рамках федеральной программы. На эти цели планируется направить около 30 миллионов рублей.

А этот физкультурно-оздоровительный комплекс на территории школы был возведен за счет социального проекта инвесторов.