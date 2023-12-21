22 декабря, 10:22
В Элисте следователи регионального следственного управления назначили проверку по факту невыплаты денежной компенсации
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В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация о том, что с начала учебного года происходят систематические задержки с выплатами денежной компенсации за отказ от питания в школах для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия организовано проведение до следственной проверки.
В рамках проверки следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего, будет изучена необходимая бухгалтерская и иная документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.