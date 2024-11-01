В Элисте сегодня торжественно открыли обновленный сквер имени Пушкина

Благоустройство территории стало возможным благодаря нацпроекту «Комфортная городская среда». Теперь в дополнение к памятнику великого поэта установлена скульптура "Книга". Появилось современное наружное освещение в виде фонарей, обновлены водопровод и фонтан, установлены бордюры и уложено плиточное покрытие. Создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями. На реализацию проекта было выделено более 19 млн рублей.

Обновленный архитектурно-скульптурный ансамбль сквера стилизован под старину. Изогнутые скамейки, фонари погружают жителей и гостей столицы в атмосферу пушкинской эпохи. Автор памятника Александру Сергеевичу – народный художник Калмыкии Наран Эледжиев – решил отойти от канонического образа поэта и изобразил его совсем юным. Стройная легкая фигура запечатлена в движении. И это удачно передает живость характера Пушкина, его устремленность в будущее. Напомним, памятник Пушкину был установлен в 1990 году.

В Пушкинский сквер вдохнули новую жизнь. Зона отдыха продолжает оставаться любимой для горожан и гостей столицы, где будут проводить поэтические вечера, концерты, экскурсии для школьников и туристов.