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18 ноября, 12:09
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В Элисте прошла региональная конференция с участием эндокринологов и терапевтов Антрацитовской больницы ЛНР.

В Элисте прошла региональная конференция с участием эндокринологов и терапевтов Антрацитовской больницы ЛНР.

В рамках «Недели борьбы с сахарным диабетом» состоялась конференция в очной форме и онлайн, к ней подключились и медики из Антрацита.

Главный внештатный эндокринолог минздрава РК Байрта Мангаева рассказала об основных аспектах программы лечения пациентов с сахарным диабетом 2 типа. О новых подходах к диагностике и лечению, а также о современных средствах контроля гликемии у лиц с сахарным диабетом в реальной клинической практике.

На конференции врачи получили полезные материалы: от советов по питанию до информации о современных методах лечения.

Фото: Минздрав Калмыкии

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