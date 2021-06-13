В Элисте продолжается ремонт дорог

В эти дни, в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», полным ходом идут ремонтные работы на столичных магистралях. А качество проводимых работ находится на контроле у Минстроя, Администрации Элисты и Главы республики. О ходе ремонтных работ -в нашем материале

Сейчас по Третьему Спортивному проезду ведётся укладка выравнивающего асфальтового слоя. По пересекающей улице - Пашкова - идёт укладка верхнего слоя. Впереди работы по тротуарам, выравниванию бордюров. Работы должны быть завершены до конца сентября. А в городе в этом сезоне будет отремонтировано 11 дорог и построено 2 новых.

Общая протяжённость нового дорожного покрытия составит почти 12 километров.Это более полумиллиарда рублей из бюджета трёх уровней. Кроме того, в администрации столицы сообщили о строительстве ещё 2 автомобильных дорог. Все объекты должны быть завершены до 30 сентября. Особое внимание направлено на качество работ.