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8 июля, 21:35
НовостиСтроительствоГород

В Элисте продолжается ремонт дорог

В Элисте продолжается ремонт дорог

В эти дни, в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», полным ходом идут ремонтные работы на столичных магистралях. А качество проводимых работ находится на контроле у Минстроя, Администрации Элисты и Главы республики. О ходе ремонтных работ -в нашем материале

Сейчас по Третьему Спортивному проезду ведётся укладка выравнивающего асфальтового слоя. По пересекающей улице  - Пашкова - идёт укладка верхнего слоя. Впереди работы по тротуарам, выравниванию бордюров. Работы должны быть завершены до конца сентября. А в городе в этом сезоне будет отремонтировано 11 дорог и построено 2 новых.

Общая протяжённость нового дорожного покрытия составит почти 12 километров.Это более полумиллиарда рублей из бюджета трёх уровней. Кроме того, в администрации столицы сообщили о строительстве ещё 2 автомобильных дорог. Все объекты должны быть завершены до 30 сентября. Особое внимание направлено на качество работ.

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