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30 марта, 20:53
НовостиОбразование

В Элисте продолжается муниципальный этап Республиканского конкурса «Педагог года»

В Элисте продолжается муниципальный этап Республиканского конкурса «Педагог года»

 6 молодых учителей сегодня состязались в номинации «Педагогический дебют». Каждый из них рассказал о себе и своём хобби, провел открытый урок, ответил на вопросы компетентного жюри, выполнил творческое задание и презентовал образовательный проект.

Как признались сами преподаватели, участие в престижном профессиональном конкурсе – не только важная ступень в их карьере, но и возможность раскрыть многогранность профессии.  

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