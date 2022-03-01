В Элисте продолжается муниципальный этап Республиканского конкурса «Педагог года»

6 молодых учителей сегодня состязались в номинации «Педагогический дебют». Каждый из них рассказал о себе и своём хобби, провел открытый урок, ответил на вопросы компетентного жюри, выполнил творческое задание и презентовал образовательный проект.

Как признались сами преподаватели, участие в престижном профессиональном конкурсе – не только важная ступень в их карьере, но и возможность раскрыть многогранность профессии.