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2 декабря, 11:23
Новости

В Элисте появились ящики для писем Деду Морозу

В Элисте появились ящики для писем Деду Морозу

Маленькие жители Калмыкии уже сегодня могут начинать думать над подарком и просить что-то самое сокровенное и желанное у главного героя всех зимних праздников.

По всей России ежегодно отправляют письма Деду Морозу в Великий Устюг. И в Элисте появились специальные ящики, в которые дети могут кинуть свои послания и получить подарок от любимого новогоднего персонажа.

Возле дома Правительства республики каждый год вешают коробку для писем, которые после отправляют на Север и с нетерпением ждут ответа для ребят.

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