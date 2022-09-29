В Элисте появились ящики для писем Деду Морозу

Маленькие жители Калмыкии уже сегодня могут начинать думать над подарком и просить что-то самое сокровенное и желанное у главного героя всех зимних праздников.



По всей России ежегодно отправляют письма Деду Морозу в Великий Устюг. И в Элисте появились специальные ящики, в которые дети могут кинуть свои послания и получить подарок от любимого новогоднего персонажа.



Возле дома Правительства республики каждый год вешают коробку для писем, которые после отправляют на Север и с нетерпением ждут ответа для ребят.