В Элисте открыта мемориальная доска на стене дома по адресу Городовикова, 13

Здесь жил участник Великой Отечественной войны Петр Кирбасов. В торжественной церемонии открытия приняли участие родные фронтовика, соратники, и все, кто знал его лично. О его фронтовом, и не только, пути - в репортаже нашего корреспондента Санджирмы Батаевой.

Потомок оренбургских калмыков-казаков, Петр Кирбасов всегда интересовался своими корнями. В начале 20-х годов семья переехала в Большедербетовский улус. Выпускник местного сельскохозяйственного техникума поступил на химический факультет Московского инженерно-экономического института. Уже тогда Петр занимался изучением традиций предков, наизусть читал отрывки из калмыцкого эпоса. Однажды в Москве молодой Кирбасов случайно встретился с Семеном Липкиным, который работал над киргизским эпосом. Петр предложил обратить внимание на «Джангар». Он спел несколько строчек, и дал их русский текст. Основываясь на нем, Липкин сделал художественный перевод, который был высоко оценен Корнеем Чуковским. Вскоре к писателю обратились представители Калмыцкой АССР. В 1940 году полный перевод «Джангара» появился в печати к пятисотлетию эпоса. Так Кирбасов внес вклад и в творческий успех Липкина, и в возрождение сказаний о стране Бумба.

Летом 1941 года Кирбасов был призван в ряды Красной Армии. Его направили в танковое училище. Через год лейтенанта назначили начальником отделения хранения полевого склада горюче-смазочных материалов. Петр Васильевич воевал под Сталинградом, на Курской дуге, участвовал в операции «Багратион», в штурме Берлина. Как опытный инженер-экономист, он грамотно наладил систему полного учета топлива. В наградном листе 1944 года, указывалось, что за два года через склад Петра Кирбасова прошло свыше 29 тысяч тонн горючего, которое было передано действующим частям без потерь. Осенью того года Военный совет Первого Белорусского фронта во главе с маршалом Рокоссовским отметил самоотверженный труд Кирбасова и наградил его орденом «Красной Звезды». Войну он закончил в составе Группы советских войск в Германии. В 1957 году демобилизовался уже в звании майора. На Родине работал министром местной промышленности, в аппарате Калмыцкого обкома КПСС. Затем возглавил ведомство ЖКХ, где работал до последних дней жизни.

Он вел большую общественную работу, был депутатом Верховного Совета Калмыцкой АССР первого созыва. С супругой Марией Бадминовной воспитал троих детей. Двое внуков приехали из Москвы на открытие мемориальной доски.

За заслуги перед Родиной Петр Кирбасов был также награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «30 лет Советской армии и флота».