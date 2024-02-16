В Элисте дали старт к подготовке и проведению регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы».

Подробнее о состязании рассказали на брифинге представители профильного министерства, работодатели и эксперты. Региональный этап первенства пройдет в конце марта на нескольких конкурсных площадках. Участники будут соревноваться по 23 компетенциям. В Чемпионате примут участие более 170 конкурсантов. Это учащиеся профессиональных образовательных организаций и школьники. Ежегодный конкурс направлен на выявление талантов, а сотрудничество с крупными предприятиями региона позволяет конкурсантам пройти стажировки и трудоустроиться.