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16 февраля, 17:07
Новости

В Элисте дали старт к подготовке и проведению регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы».

Подробнее о состязании рассказали на брифинге представители профильного министерства, работодатели и эксперты. Региональный этап первенства пройдет в конце марта на нескольких конкурсных площадках. Участники будут соревноваться по 23 компетенциям. В Чемпионате примут участие более 170 конкурсантов. Это учащиеся профессиональных образовательных организаций и школьники. Ежегодный конкурс направлен на выявление талантов, а сотрудничество с крупными предприятиями региона позволяет конкурсантам пройти стажировки и трудоустроиться.
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