В Духовно-просветительском центре Казанского кафедрального собора Элисты сегодня представили калмыцкий перевод Жития Сергия Радонежского

Выход издания приурочен к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. За основу взят текст святителя Димитрия Ростовского «Житие и чудеса преподобного и богоносного отца нашего Сергия, Радонежского Чудотворца».

Перевод его на калмыцкий помогает сохранить язык, вызывает интерес читателей и желание знакомиться с текстами на родном языке. Мероприятие началось мультимедийной лекцией «Сергий Радонежский в истории Отечества». Её подготовил историк Бембя Федоров. Перед участниками выступил автор перевода Эрдни Канкаев.

По видеосвязи с площади Троице-Сергиевой лавры к презентации подключилась группа певчих Сводного хора Московской городской епархии «Сила духа». Певчие исполнили тропарь преподобному Сергию на церковно-славянском и калмыцких языках, что стало свидетельством взаимообогащения двух культур.

Высокопоставленный Юстиниан поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации проекта по переводу Жития Сергия Радонежского. Переводчик Жития Эрдни Канкаев был удостоен специальной премии и памятного знака «25 лет Элистинской епархии». Все присутствующие в качестве подарка получили экземпляры книг с переводом Жития.