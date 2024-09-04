В детском оздоровительном лагере «Березка» Городовиковского района проходит заключительная, пятая, смена под названием «Время героев»

Вместе с местными ребятами отдыхают и дети из города Антрацит. Программа пребывания насыщенная. Мероприятия направлены на укрепление здоровья, интеллектуальное развитие и социализацию.

Один из запоминающихся моментов смены для гостей –это мастер-класс по калмыцким танцам, проведенный студентами Многопрофильного колледжа Городовиковска. Организаторы надеются, что дни, проведенные в Лагере «Березка», останутся в памяти детей надолго, и зародившуюся дружбу они пронесут через многие годы.