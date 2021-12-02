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27 декабря, 19:52
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В День спасателя для воспитанников специализированного дома ребёнка студенты СПО организовали «Новогодний десант»

В День спасателя для воспитанников специализированного дома ребёнка студенты СПО организовали «Новогодний десант»

Ребята тщательно готовились. Благодаря своей специальной подготовке, они доставили подарки малышам прямо с неба. Дед Мороз спустился с крыши их здания и каждому из 11 детей вручил яркий мешочек сладостей. В акции приняли участие члены «Всероссийского студенческого корпуса спасателей». Калмыкия вошла в его состав буквально на днях.

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