В День спасателя для воспитанников специализированного дома ребёнка студенты СПО организовали «Новогодний десант»

Ребята тщательно готовились. Благодаря своей специальной подготовке, они доставили подарки малышам прямо с неба. Дед Мороз спустился с крыши их здания и каждому из 11 детей вручил яркий мешочек сладостей. В акции приняли участие члены «Всероссийского студенческого корпуса спасателей». Калмыкия вошла в его состав буквально на днях.