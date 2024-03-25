В Черноземельском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия

Черноземельским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия «им. С.М. Буденного». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По предварительной версии, руководитель предприятия, занимающегося разведением сельскохозяйственных животных, в период с 26 апреля 2022 года по 01 марта 2024 года, имея реальную финансовую возможность, не выплачивал в полном объеме 3 работникам заработную плату, в результате сумма задолженности составила 205 053 рублей.

В настоящее время следователями выполняется запланированный объем следственных действий, требуется необходимая документация, устанавливается финансовое положение предприятия в вышеуказанный период, принимаются меры к возмещению имеющейся задолженности.

Расследование уголовного дела продолжается.