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31 января, 12:05
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В Черноземельском районе прокуратура восстановила права местного жителя на пенсионное обеспечение

В Черноземельском районе прокуратура восстановила права местного жителя на пенсионное обеспечение

Установлено, что мужчина занимал муниципальную должность в администрации сельского муниципалитета, в связи с чем имеет право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перерасчет размера его муниципальной пенсии за выслугу лет в 2023 году не производился. Между тем в соответствии с законодательством перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях изменения размера страховой пенсии по старости.

Прокуратура в адрес органа местного самоуправления внесла представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.

По результатам рассмотрения акта реагирования бывшему муниципальному служащему произведен перерасчет муниципальной пенсии за 2023 год.

Кроме того, с января 2024 года своевременно установлен размер ежемесячной муниципальной пенсии в соответствии с прожиточным минимумом для пенсионеров в Республике Калмыкия.

Сообщила пресс-служба Прокуратуры Калмыкии.

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