В Центральном хуруле в течение всего дня жители Калмыкии смогут созерцать мандалу Будды Сострадания Авалокитешвары

В строительстве, которое началось 2 марта, принимали участие монахи тантрического монастыря Дрепунг Гоманг.

На созерцание мандалы приглашают желающих. А тем, кто из-за эпидограничений не сможет присутствовать в хуруле, предоставляется возможность присоединиться к онлайн-трансляции на официальном YouTube-канале храма «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Завтра состоится ритуал разрушения мандалы