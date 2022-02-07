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9 марта, 09:45
НовостиРелигия

В Центральном хуруле в течение всего дня жители Калмыкии смогут созерцать мандалу Будды Сострадания Авалокитешвары

В Центральном хуруле в течение всего дня жители Калмыкии смогут созерцать мандалу Будды Сострадания Авалокитешвары

 В строительстве, которое началось 2 марта, принимали участие монахи тантрического монастыря Дрепунг Гоманг.

 На созерцание мандалы приглашают желающих. А тем, кто из-за эпидограничений не сможет присутствовать в хуруле, предоставляется возможность присоединиться к онлайн-трансляции на официальном YouTube-канале  храма «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Завтра состоится ритуал разрушения мандалы

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