В Центральном хуруле состоялся ритуал умилостивления защитников «Хаңһл»

Монахи, обращаясь к божествам, прочли молитвы восхваления и благодарности защитникам за покровительство.

А завтра, 2 марта, начнется строительство песочной мандалы Будды сострадания Авалокитешвары.

3 марта – в день празднования Цаган Сар – служба будет посвящена богине Окон Тенгр и состоится ритуал - «Щернинг дудок», направленный на устранение четырех препятствий или же четырех демонов.

По словам Йонтен-Гелюнга, благодаря постижению его смысла возможно полное избавление от неведения, которое является фундаментом всех омрачений.