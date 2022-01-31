В Центральном хуруле состоялся ритуал умилостивления защитников «Хаңһл»
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Монахи, обращаясь к божествам, прочли молитвы восхваления и благодарности защитникам за покровительство.
А завтра, 2 марта, начнется строительство песочной мандалы Будды сострадания Авалокитешвары.
3 марта – в день празднования Цаган Сар – служба будет посвящена богине Окон Тенгр и состоится ритуал - «Щернинг дудок», направленный на устранение четырех препятствий или же четырех демонов.
По словам Йонтен-Гелюнга, благодаря постижению его смысла возможно полное избавление от неведения, которое является фундаментом всех омрачений.