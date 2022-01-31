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1 марта, 19:07
НовостиРелигия

В Центральном хуруле состоялся ритуал умилостивления защитников «Хаңһл»

В Центральном хуруле состоялся ритуал умилостивления защитников «Хаңһл»

Монахи, обращаясь к божествам, прочли  молитвы восхваления и благодарности  защитникам за покровительство.

А  завтра, 2 марта, начнется строительство песочной мандалы Будды сострадания  Авалокитешвары. 

3 марта – в день празднования Цаган Сар – служба будет посвящена богине Окон Тенгр и  состоится ритуал -  «Щернинг дудок», направленный на устранение четырех препятствий или же четырех демонов.

По словам Йонтен-Гелюнга, благодаря постижению его смысла возможно полное избавление от неведения, которое является фундаментом всех омрачений. 

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