В Центральном хуруле Калмыкии сегодня приступили к возведению песочной мандалы

Делегация монахов из индийского монастыря Дрепунг Гоманг после утреннего молебна освятила место, где будет находиться будущий дворец Зеленой Тары. Мандала посвящена божеству, известному своим состраданием и постоянной готовностью защитить людей в трудную минуту. Ее относят к «стремительно действующей», поэтому верующие любят к ней обращаться за самым сокровенным, прося о здоровье, долголетии, устранении препятствий.

Шаджин-лама Калмыкии геше Тензин Чойдак, в своем наставлении призвал верующих, принимающих участие в процессе созерцания построения мандалы, приходить с искренней мотивацией добра. «По возможности приходите в эти дни, созерцайте весь процесс, делайте обходы вокруг строящейся мандалы, читайте мантры, это большой буйн для всех, а главное, устанавливается тесная связь с самим божеством», - обратился к прихожанам Шаджин Лама Калмыкии.

Сегодня монахи, во главе с геше-лхарамба Тензин Сангпо Ринпоче подготовили чертеж будущего дворца Зеленой Тары, завтра кропотливая работа продолжится.

Видео: Калмыцкий Хурул