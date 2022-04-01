В Центральной библиотеке Черноземельского района в рамках Международной акции «Читаем детям о войне» провели познавательный час

Основная цель мероприятия - воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов литературы о Великой Отечественной войне для детей и юношества. В рамках акции были прочитаны рассказы: Михаила Зощенко «Храбрые дети» и Сергея Алексеева «Все здесь». Школьники отметили, что еще раз испытали гордость и восхищение подвигами наших героев, рассказали о родных, воевавших на фронтах и переживших войну в тылу и рассказали стихи о Великой Победе.