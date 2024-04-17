В Целинном районе прокуратура отреагировала на нарушения в сфере благоустройства

Были выявлены факты большого скопления мусора на территории села Троицкое, а также несоответствия мест, где он располагался, требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Глава Троицкого СМО и директор «Спецавтохозяйства» привлечены к дисциплинарной ответственности, а его заместитель - к административной. Выявленные прокуратурой района нарушения устранены.