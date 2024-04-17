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19 апреля, 07:23
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В Целинном районе прокуратура отреагировала на нарушения в сфере благоустройства

В Целинном районе прокуратура отреагировала на нарушения в сфере благоустройства

Были выявлены факты большого скопления мусора на территории села Троицкое, а также несоответствия мест, где он располагался, требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Глава Троицкого СМО и директор «Спецавтохозяйства» привлечены к дисциплинарной ответственности, а его заместитель - к административной. Выявленные прокуратурой района нарушения устранены.

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