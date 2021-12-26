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9 января, 17:29
НовостиСпорт

В Цаган Амане состоялся Открытый юношеский турнир по мини-футболу

В Цаган Амане состоялся Открытый юношеский турнир по мини-футболу

Соревнования прошли в двух возрастных категориях - среди подростков 2010 года рождения и юношей 2006 года рождения. 

В ходе захватывающей игры, по итогам набранных очков - в младшей подгруппе первое и второе место разделили команды Юстинского районного Дома детского творчества (ДДТ-1 и ДДТ-2), победителями в личных номинациях признаны Асур Гаряев - "Лучший бомбардир", Церен Бадушев - "Лучший нападающий", Савр Джамбинов - "Лучший защитник", Дольган Тюрбеев - "Лучший игрок" 

В старшей подгруппе 1 место заняла команда Юстинского Дома детского творчества, 2 место - команда Татальской средней школы, бронза турнира досталась команде Цаганаманской санаторной школы-интерната.

Победители и призеры награждены грамотами и денежными призами.

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