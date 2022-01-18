В ближайшие выходные любители Мельпомены вновь смогут насладиться новой постановкой Русского театра «Сон в летнюю ночь»

Шекспировская комедия об изменчивости любви уже успела полюбиться калмыцкому зрителю и вызвала неподдельный интерес публики. О сюжетной линии, эмоциях и пластике волшебного спектакля – в нашем видеосюжете.

Персонажи английского фольклора, эльфы и образы «Метамарфоз» Овидия. Шекспировская классика «Сон в летнюю ночь» - волшебный и загадочный мир оживает на сцене «Русского театра драмы и комедии». Завораживающая и смешная сказка для взрослых, спектакль – событие о вечных ценностях – счастье и любви. Высокая трагедия и площадный балаган, мистика, самоирония и щедрость - все смешалось в увлекательных приключениях главных персонажей. Прекрасная Гермия, влюблённая в Лизандра, идёт против воли отца и сбегает.

Здесь нет посторонних, зритель невольно становится участником театрального действа и вместе с героями проживает романтическое приключение. История любви, метамарфоз и чудесных превращений - это волшебный мир, только на сцене. По словам режиссера, всё создавалось своими руками: и костюмы, и декорации.

Расслабиться, уйти от повседневных забот и перенестись в иную реальность. Волшебную историю любви - спектакль «Сон в летнюю ночь» зрители увидят в ближайшие выходные.