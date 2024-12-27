В 2025 году программа «Старшее поколение» будет продолжена в рамках нового национального проекта «Семья»

В Калмыкии ее участниками стали более 5000 граждан пожилого возраста и инвалидов. Кроме того, уже утверждена региональная программа "Активное долголетие". Она предусматривает комплекс мероприятий, нацеленных на вовлечение представителей старшего поколения, в том числе, маломобильных пожилых граждан в активный досуг, приобщение к занятиям физической культурой и спортом, участию в культурных и социальных мероприятиях.

Услуги в сфере социального обслуживания населения предоставляются 22 государственными организациями.