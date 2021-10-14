Уже завтра в Национальном музее откроется выставка республиканского дома народного творчества «Степная гармония»

Свои работы представят 16 мастеров декоративно-прикладного творчества Калмыкии. Это и ювелирные украшения, бижутерия, произведения из керамики, кожи, металла и дерева, а также национальная одежда, авторские куклы и украшения. В числе участников - скульптор Мерген Кавалданов и кожевенник Анастасия Наранова. С ними сегодня встретилась наш корреспондент Белг Манцаева.