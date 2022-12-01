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20 мая, 19:02
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Уже завтра пройдёт музыкальное подношение Трём драгоценностям с участием 1000 музыкантов

Уже завтра пройдёт музыкальное подношение Трём драгоценностям с участием 1000 музыкантов

«Этот проект очень важен не только с религиозной точки зрения и накопления благой кармы в священный месяц Үрс сар, но и сохранения и развития нашей калмыцкой культуры, популяризации наших национальных инструментов, вовлечения подрастающего поколения в такие масштабные проекты», - подчеркнул Йонтен-гелюнг.

А сегодня была генеральная репетиция на территории центрального Хурула.

Фото: Центральный Хурул Калмыкии

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