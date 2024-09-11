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13 сентября, 10:40
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Уже вторую неделю сотрудники «Калмлеса» находятся в подшефном городе Антрацит Луганской Народной Республики.

Уже вторую неделю сотрудники «Калмлеса» находятся в подшефном городе Антрацит Луганской Народной Республики.

Там они проводят санитарную рубку сухих и аварийных деревьев на социально-значимых объектах.

Поступило более 80 заявок по спилу массивов деревьев в разных местах, которые могут обрушиться на конструкции кровель зданий.

Рабочая бригада в первую очередь спилила старые, нежизнеспособные деревья около школ, а сейчас приступила к работе на территории детской поликлиники.

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