Уже вторую неделю сотрудники «Калмлеса» находятся в подшефном городе Антрацит Луганской Народной Республики.
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Там они проводят санитарную рубку сухих и аварийных деревьев на социально-значимых объектах.
Поступило более 80 заявок по спилу массивов деревьев в разных местах, которые могут обрушиться на конструкции кровель зданий.
Рабочая бригада в первую очередь спилила старые, нежизнеспособные деревья около школ, а сейчас приступила к работе на территории детской поликлиники.