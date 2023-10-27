30 октября, 15:28
 16 °C
98,35
93,22
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 октября, 12:26
Новости

Уже в эту субботу Калмыкия наряду с другими Российскими субъектами представит свои главные достижения последних лет на международной выставке – форуме «Россия»

Павильон степной республики откроется на ВДНХ. Гости смогут познакомиться с традициями и обычаями региона, оценить его природную красоту и попробовать на вкус национальные блюда. А кто-то даже станет свидетелем настоящей калмыцкой свадьбы. Современная интерактивная площадка позволит посетителям переместиться на розовые озёра, увидеть барханы, почувствовать колыхание ковыля в степи.

Самые активные смогут принять участие в мастер-классах, играх, испытать себя на тренажёре для единоборств, в фиджитал студии или в лазерном тире.

Видео: Правительство Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия