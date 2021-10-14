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10 ноября, 21:19
НовостиОбщество

Уже со следующего года жители Калмыкии смогут отправиться из Элисты в 10 городов страны

Уже со следующего года жители Калмыкии смогут отправиться из Элисты в 10 городов страны

Это Краснодар, Сочи, Минеральные Воды, Астрахань, Волгоград, Казань, Симферополь. По восьми направлениям Росавиация подтвердила федеральное субсидирование. Об этом сообщает глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Рад, что наша республика вошла в перечень субсидируемых региональных воздушных перевозок. Уверен, это станет стимулом для роста экономики, развития туризма и повышения качества жизни в Калмыкии. Нам важно, чтобы жители региона могли с комфортом путешествовать по России», - отметил Хасиков.

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