Ушел из жизни председатель контрольно-счетной палаты Калмыкии Николай Орзаев

Глава Калмыкии Бату Хасиков, председатель правительства республики Гиляна Босхомджиева, председатель Народного Хурала РК Артем Михайлов, врио руководителя администрации главы Калмыкии Кирилл Попов, врио главы Элисты Максим Сорокин и глава администрации Элисты Алдар Лиджиков выразили соболезнования родным и близким Николая Орзаева.

«Печальная весть. Ушел из жизни Николай Павлович Орзаев. Это был соратник, друг, наставник. Тяжело смириться с мыслью о его скоропостижном уходе. Ведь с ним уходит целая эпоха. Он был очень сильной личностью, мудрым, прошедшим огромный и сложный путь человеком, с именем которого неразрывно связана история не только Элисты, но и всей республики. Николай Павлович хорошо знал и искренне любил родную землю. На многие поколения вперед славный сын калмыцкого народа останется в памяти примером настоящего гражданина своей страны, который ради благополучия Родины не жалел ни сил, ни времени», — говорится в сообщении.

Николай Орзаев родился в Сарпинском районе, но жил и работал в Элисте. Он окончил Московский институт Управления им. С. Орджоникидзе по специальности «инженер-экономист по организации управления». Связал свою трудовую деятельность почти на 37 лет с транспортной отраслью: от старшего инженера ПТО Калмыкавтотранс в начале 80-х до гендиректора ООО «Автостандарт» в 2019 году.

5 лет назад в сентябре Николай Орзаев был избран главой города Элисты – председателем Элистинского городского собрания, руководителем депутатской фракции партии «Единая Россия» в ЭГС. В последние месяцы жизни он возглавлял Контрольно-счетную палату Калмыкии.