Уроженец Ики-Бурульского района Алдар Мукабенов - в числе лучших студентов страны

Магистр Российского государственного педагогического университета имени Герцена в этом году стал победителем конкурса Президентской платформы «Россия - страна возможностей. Учитель будущего. Студенты».

Лауреатов поздравил Министр науки и высшего образования страны Валерий Фальков в рамках общефедерального выпускного вечера и вручил диплом за заслуги в области творчества, добровольчества, науки и инноваций.

" Этот конкурс подарил мне путевку в карьеру, возродил желание и стимул работать в педагогической сфере" - отметил Алдар Мукабенов.

Напомним, автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента