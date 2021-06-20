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13 июля, 12:02
НовостиОбразование

Уроженец Ики-Бурульского района Алдар Мукабенов - в числе лучших студентов страны

Уроженец Ики-Бурульского района Алдар Мукабенов - в числе лучших студентов страны

Магистр Российского государственного педагогического университета имени Герцена в этом году стал победителем конкурса Президентской платформы «Россия - страна возможностей. Учитель будущего. Студенты».

  Лауреатов поздравил Министр науки и высшего образования страны Валерий Фальков в рамках общефедерального выпускного вечера и вручил диплом за заслуги в области творчества, добровольчества, науки и инноваций.

  " Этот конкурс подарил мне путевку в карьеру, возродил желание и стимул работать в педагогической сфере" - отметил Алдар Мукабенов. 

  Напомним, автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента

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