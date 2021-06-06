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30 июня, 17:27
НовостиСпорт

Уралан принимает гостей - соперников из Астрахани – «Волгарь-М»

Уралан принимает гостей - соперников из Астрахани – «Волгарь-М»

 Напомним, предыдущую встречу в Каспийске наша команда проиграла со счетом 2:1оппонентам из Дагестана. Сейчас Уралан с девятью очками занимает пятое место в турнирной таблице зоны Юг третьего дивизиона Чемпионата России.

Стоит отметить, что футболисты из Калмыкии еще ни разу не проиграли дома. Матч начнется в 17:30 и будет проходить на поле Республиканской спортивной школы олимпийского резерва. Напоминаем, что из-за предписаний санитарных служб, все матчи проходят без участия зрителей.

 

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