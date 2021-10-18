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18 ноября, 21:07
НовостиСельское хозяйство

Управлением Россельхознадзора в партии пшеницы обнаружен вредоносный сорняк

Управлением Россельхознадзора в партии пшеницы обнаружен вредоносный сорняк

В адрес Управления от одного из сельскохозяйственных кооперативов
Яшалтинского района поступило заявление на выдачу карантинных сертификатов на партию пшеницы в количестве 2100 тонн.

В результате проведенной экспертизы зерна, было выдано заключение о том, что данная партия засорена горчаком ползучим, который является карантинным объектом.

Напомним, это опасное растение засоряет посевы, сады, луга и виноградники. С целью предотвратить его распространение Россельхознадзор запретил свободное обращение партии пшеницы.

Сельхозпредприятие и должностное лицо привлечены к административной ответственности по статье о нарушении правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции.

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