18 ноября, 21:07
Управлением Россельхознадзора в партии пшеницы обнаружен вредоносный сорняк
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В адрес Управления от одного из сельскохозяйственных кооперативов
В адрес Управления от одного из сельскохозяйственных кооперативов
Яшалтинского района поступило заявление на выдачу карантинных сертификатов на партию пшеницы в количестве 2100 тонн.
В результате проведенной экспертизы зерна, было выдано заключение о том, что данная партия засорена горчаком ползучим, который является карантинным объектом.
Напомним, это опасное растение засоряет посевы, сады, луга и виноградники. С целью предотвратить его распространение Россельхознадзор запретил свободное обращение партии пшеницы.
Сельхозпредприятие и должностное лицо привлечены к административной ответственности по статье о нарушении правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции.