Управлением Россельхознадзора в партии пшеницы обнаружен вредоносный сорняк

В адрес Управления от одного из сельскохозяйственных кооперативов

Яшалтинского района поступило заявление на выдачу карантинных сертификатов на партию пшеницы в количестве 2100 тонн.



В результате проведенной экспертизы зерна, было выдано заключение о том, что данная партия засорена горчаком ползучим, который является карантинным объектом.



Напомним, это опасное растение засоряет посевы, сады, луга и виноградники. С целью предотвратить его распространение Россельхознадзор запретил свободное обращение партии пшеницы.



Сельхозпредприятие и должностное лицо привлечены к административной ответственности по статье о нарушении правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции.