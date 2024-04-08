Участник специальной военной операции Эрдни Очир – Араев создал своими руками редкий народный инструмент – Мёрин Хуур

Считается, что он может защитить дом от злых духов, избавить от недугов. Его звук сравнивают с дуновением ветра в степи и говорят, что он обладает магической силой. На передовой Эрдни получил тяжелое ранение в ногу, но это не помешало ему воплотить свою идею в жизнь.

Сначала на компьютере создал эскиз, а затем приступил к изготовлению инструмента.

Подробнее об этом мы расскажем в вечернем выпуске вестей.